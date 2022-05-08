МОЗ опублікувало алгоритм дій у разі відмови у безплатному медичному обслуговуванні.
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Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:41
Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних...
Пропонуємо до обговорення:
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Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:40
Не пристало неполноценным вешать лапшу на уши!
"Не верь данайцам дыры приносящим" (на твоём желании полноценно Жить тысячи тварей хотят озолотиться)
1. Обязанность "отменять медицинские ошибки" лежит на областной СМЕ.
2. Областная СМЕ не имеет Права ставить под сомнение "ошибочный диагноз" медицинского работника своей области.
3. Согласно Верховенства Права - можно обратиться в Суд
Где суды:
а) не имеют Права рассматривать дела по мед работникам своей области.
б) Саботаж этих дел в судебном порядке есть "правильно организованный процесс" - только через ШИЗО. (после чего не каждый останется желающим иметь дело с организованной преступностью)
в) Внесудебным является по определению система "конфликтных МСЕК" - по этому большинство не доживают до МСЕК.
г) Организованная преступность контролирующая МСЕК с 2011 года освобождена от уголовного преследования за преступления. (Клан так называемых "имеющих Право вынесения экспертного решения").
4. Хочешь жить?
а) Имей своего врача
б) Периодически проходи обследования вне Украины.
в) Ищи национальные методы реабилитации принятые поколениями.
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:43
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