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Що робити, якщо в лікарні
відмовляють у безкоштовних...

Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:41

Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних...

Пропонуємо до обговорення:
МОЗ опублікувало алгоритм дій у разі відмови у безплатному медичному обслуговуванні.

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Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 00:12

Re: Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних...

Ляшко надо было сначала рассказать, какие копейки выделяют больницам на плановых больных. За эти деньги разве что койкоместо в хостеле можно снять на базе завтраков.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:37

Не пристало неполноценным вешать лапшу на уши!
"Не верь данайцам дыры приносящим" (на твоём желании полноценно Жить тысячи тварей хотят озолотиться)

1. Обязанность "отменять медицинские ошибки" лежит на областной СМЕ.
2. Областная СМЕ не имеет Права ставить под сомнение "ошибочный диагноз" медицинского работника своей области.
3. Согласно Верховенства Права - можно обратиться в Суд
Где суды:
а) не имеют Права рассматривать дела по мед работникам своей области.
б) Саботаж этих дел в судебном порядке есть "правильно организованный процесс" - только через ШИЗО. (после чего не каждый останется желающим иметь дело с организованной преступностью)
в) Внесудебным является по определению система "конфликтных МСЕК" - по этому большинство не доживают до МСЕК.
г) Организованная преступность контролирующая МСЕК с 2011 года освобождена от уголовного преследования за преступления. (Клан так называемых "имеющих Право вынесения экспертного решения").
4. Хочешь жить?
а) Имей своего врача
б) Периодически проходи обследования вне Украины.
в) Ищи национальные методы реабилитации принятые поколениями.
Kudrjavuy
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