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В червні аналітики зафіксували
зростання числа...

В червні аналітики зафіксували зростання числа...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 08:46

В червні аналітики зафіксували зростання числа...

Пропонуємо до обговорення:
У світі припинився антитренд до зменшення встановлення нових криптоматів.

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В червні аналітики зафіксували зростання числа встановлених криптовалютних банкоматів
R2
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