RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштує
оренда житла в Києві

Скільки коштує оренда житла в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:55

Скільки коштує оренда житла в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Забудовники України".

Дивися повний текст
Скільки коштує оренда житла в Києві
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97918
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме...
R2 » Сер 01 чер, 2022 19:36
5 786
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 чер, 2022 19:54
uaprofi
Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на...
R2 » Пон 23 тра, 2022 18:22
1 244
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 18:22
Moneta
У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі
R2 » Нед 22 тра, 2022 08:25
1 798
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 тра, 2022 08:25
3x2x3x2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.