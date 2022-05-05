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Український "Альфа-Банк"
змінить назву, аби не...

Український "Альфа-Банк" змінить назву, аби не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:07

Український "Альфа-Банк" змінить назву, аби не...

Пропонуємо до обговорення:
Правління "Альфа-Банку Україна" хоче змінити назву банку, аби не асоціюватися з брендом російського підсанкційного"Альфа-Банку".

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Український \"Альфа-Банк\" змінить назву, аби не асоціюватися з рф
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Перейменують на банк "Щось пішло не так"?
Amid
 
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