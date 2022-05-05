Правління "Альфа-Банку Україна" хоче змінити назву банку, аби не асоціюватися з брендом російського підсанкційного"Альфа-Банку".
Дивися повний текст
Український \"Альфа-Банк\" змінить назву, аби не асоціюватися з рф
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 чер, 2022 13:07
Український "Альфа-Банк" змінить назву, аби не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Український \"Альфа-Банк\" змінить назву, аби не асоціюватися з рф
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|