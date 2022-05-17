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Маск пригрозив відмовитися
від купівлі Twitter

Маск пригрозив відмовитися від купівлі Twitter
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:29

Маск пригрозив відмовитися від купівлі Twitter

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск, «ґрунтуючись на поведінці Twitter», вважає, що компанія порушує його права на інформацію відповідно до угоди, називаючи це суттєвим порушенням.

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Маск пригрозив відмовитися від купівлі Twitter
R2
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