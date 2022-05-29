Ситуацію пояснила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.
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В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар
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Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12
В НБУ пояснили різний курс на готівковий та...
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В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12
Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:19
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:32
Ну, чем закончилась плановая экономика -- тоже всем известно...
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