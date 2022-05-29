|
|
|
В НБУ пояснили різний курс на готівковий та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Ситуацію пояснила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Дивися повний текст В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97922
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12
Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.
-
Sergius
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 08.04.12
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:19
Sergius написав:
Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.
Ринкові та спекулятивні не одне й теж.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:32
копейка написав: Sergius написав:
Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.
Ринкові та спекулятивні не одне й теж.
Ну, чем закончилась плановая экономика -- тоже всем известно...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6962
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|