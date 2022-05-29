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В НБУ пояснили різний
курс на готівковий та...

В НБУ пояснили різний курс на готівковий та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12

В НБУ пояснили різний курс на готівковий та...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуацію пояснила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Дивися повний текст
В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12

Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:19

  Sergius написав:Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.

Ринкові та спекулятивні не одне й теж.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:32

  копейка написав:
  Sergius написав:Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.

Ринкові та спекулятивні не одне й теж.

Ну, чем закончилась плановая экономика -- тоже всем известно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:28

Re: В НБУ пояснили різний курс на готівковий та...

Просто кинули ФЛП с доходом из-за рубежа, то есть целые сектора экономики, такие как ИТ, эти 20-25% процентов разницы на курсе вынули из их карманов и отдали спекулянтам всех мастей.
billybons1980
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