Ситуацію пояснила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.
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В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар
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Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12
В НБУ пояснили різний курс на готівковий та...
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В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12
Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:19
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:32
Ну, чем закончилась плановая экономика -- тоже всем известно...
Додано: Сер 08 чер, 2022 15:28
Re: В НБУ пояснили різний курс на готівковий та...
Просто кинули ФЛП с доходом из-за рубежа, то есть целые сектора экономики, такие как ИТ, эти 20-25% процентов разницы на курсе вынули из их карманов и отдали спекулянтам всех мастей.
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:39
Ну, уроки бизнес-грамотности тоже денег стоят... Зато на валютной ветке народ пишет, что во всяких Польшах фирмы открывают, чтобы сюда деньги не гонять лишний раз...
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