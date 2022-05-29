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В НБУ пояснили різний курс на готівковий та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Ситуацію пояснила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Дивися повний текст В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар
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R2
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Додано: Сер 08 чер, 2022 14:12
Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.
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Sergius
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Додано: Сер 08 чер, 2022 14:19
Sergius написав:
Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.
Ринкові та спекулятивні не одне й теж.
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копейка
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Додано: Сер 08 чер, 2022 14:32
копейка написав: Sergius написав:
Якщо ціна на товар встановлюється державою, то цей товар починає зникати. Закони економіки не обдурити. В перші місяці це було нормальне рішення, щоб пережити шок. А зараз треба переходити на ринкові рейки.
Ринкові та спекулятивні не одне й теж.
Ну, чем закончилась плановая экономика -- тоже всем известно...
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_hunter
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:28
Просто кинули ФЛП с доходом из-за рубежа, то есть целые сектора экономики, такие как ИТ, эти 20-25% процентов разницы на курсе вынули из их карманов и отдали спекулянтам всех мастей.
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billybons1980
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Додано: Сер 08 чер, 2022 17:39
billybons1980 написав:
Просто кинули ФЛП с доходом из-за рубежа, то есть целые сектора экономики, такие как ИТ, эти 20-25% процентов разницы на курсе вынули из их карманов и отдали спекулянтам всех мастей
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Ну, уроки бизнес-грамотности тоже денег стоят... Зато на валютной ветке народ пишет, что во всяких Польшах фирмы открывают, чтобы сюда деньги не гонять лишний раз...
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:33
кто-то вообще понял, что в нбу хотели сказать? я вот не понял
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godGamer
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:45
billybons1980 написав:
Просто кинули ФЛП с доходом из-за рубежа, то есть целые сектора экономики, такие как ИТ, эти 20-25% процентов разницы на курсе вынули из их карманов и отдали спекулянтам всех мастей.
зачем вы отдаете спекулятнам?
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Ромасик
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Додано: Сер 08 чер, 2022 19:50
godGamer написав:
кто-то вообще понял, что в нбу хотели сказать? я вот не понял
Если кратко: НБУ придумали как "доить" экспортеров, прикрываясь красивыми словами "критический импорт"...
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_hunter
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