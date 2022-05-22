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Скільки коштує квартира
в новобудові в Чехії

Скільки коштує квартира в новобудові в Чехії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:40

Скільки коштує квартира в новобудові в Чехії

Пропонуємо до обговорення:
Кількість українців, що виїхало з початку війни до Чехії за різними оцінками становить майже 350 тис. Дехто навіть зацікавився придбанням власного житла на території держави.

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Скільки коштує квартира в новобудові в Чехії
R2
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