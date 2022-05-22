Під час війни постав факт, що нерухомість - обтяжує. При тому не лише у законодавчому і правовому полі.
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Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:33
Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати
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Дивися повний текст
Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати
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