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Інвестиції у нерухомість:
на що зараз варто зважати

Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:33

Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати

Пропонуємо до обговорення:
Під час війни постав факт, що нерухомість - обтяжує. При тому не лише у законодавчому і правовому полі.

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Інвестиції у нерухомість: на що зараз варто зважати
R2
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