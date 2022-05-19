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​​Національний банк підняв
облікову ставку до 25%: що...

​​Національний банк підняв облікову ставку до 25%: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:20

​​Національний банк підняв облікову ставку до 25%: що...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку не очікують за нинішніх умов значного негативного впливу підвищення облікової ставки на обсяги кредитування.

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​​Національний банк підняв облікову ставку до 25%: що буде з кредитуванням
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:20

ну и ересь...
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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