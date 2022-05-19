У Національному банку не очікують за нинішніх умов значного негативного впливу підвищення облікової ставки на обсяги кредитування.
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Національний банк підняв облікову ставку до 25%: що буде з кредитуванням
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:20
Національний банк підняв облікову ставку до 25%: що...
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Національний банк підняв облікову ставку до 25%: що буде з кредитуванням
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