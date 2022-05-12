Найбільший автовиробник Skoda Auto відновить постачання машин до України. Нові автомобілі прибудуть уже у червні.
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Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:59
Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну
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Дивися повний текст
Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну
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