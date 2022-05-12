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Skoda відновлює постачання
автомобілів в Україну

Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:59

Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший автовиробник Skoda Auto відновить постачання машин до України. Нові автомобілі прибудуть уже у червні.

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Skoda відновлює постачання автомобілів в Україну
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