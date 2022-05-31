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Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:31
Пропонуємо до обговорення:
9 червня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №7448 щодо оподаткування вживаних авто.
Дивися повний текст Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з 10% до 5%: законопроєкт
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R2
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:31
А як 5% від 3000 виходить ... від 400 до 500?
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andrijk777
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:44
andrijk777 написав:
А як 5% від 3000 виходить ... від 400 до 500?
при чем тут 5%? 5 от 3 всегда будет 150, а вот заплатить придется 400-500, и это за Матиз , все что подороже - 1000 ридненька налогов
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cohan
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:37
cohan написав: andrijk777 написав:
А як 5% від 3000 виходить ... від 400 до 500?
при чем тут 5%? 5 от 3 всегда будет 150, а вот заплатить придется 400-500, и это за Матиз , все что подороже - 1000 ридненька налогов
ПДВ пропонують забрати.
Мито - 5%, тобто 150євро.
Акциз - пропонують зняти коефіцієнт віку. Виходить 50(75)*2 = 100(150)євро.
Сумарно 250-300євро.
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andrijk777
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:42
А зачем делать выгодным покупку автомобиля с пробегом авторы законопроекта что говорят? Причём ладно бы отечественного, но иностранного?
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moveton
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Додано: Суб 11 чер, 2022 01:03
Цена этому виртуальному ничто - 2 цента в базарный день.
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75stasstas75
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