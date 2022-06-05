Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...
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BIGor написав:Интересно, какая польза от биткоина, если он будет стоить 100-200 тысяч?
От золота, нахомяченного в ювелирке и банковских слитках, много пользы? Думаю, ещё меньше. Крипта не только средством сбережения, но и средством платежа может быть. Сегодня у деда неудачный день, но концу года под 100к ещё может сходить, тогда и посмотрим.
Золото очень любят носить женщины + используется в электронике. А для чего нужен биткоин?
В электронике используется около 10% годовой добычи золота, а в его ношении вообще не вижу пользу. Деда можно использовать для расчётов и сбережений вне банковской системы. Доступен в любой точке мира, где есть Интернет.