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Коли відпустять курс гривні до долара: у НБУ назвали умови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 чер, 2022 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України планує відмовитися від курсу гривні до долара, який з початку війни зафіксований на рівні 29,25 гривень. Для цього для початку потрібно повернути податки на імпорт.
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