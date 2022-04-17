Нацбанк другий тиждень поспіль скорочує продаж валюти на ринку, цього тижня обсяг скоротився і становив 774,9 млн доларів.
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НБУ другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:51
НБУ другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти
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Дивися повний текст
НБУ другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти
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