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НБУ другий тиждень поспіль
зменшує продаж валюти

НБУ другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:51

НБУ другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк другий тиждень поспіль скорочує продаж валюти на ринку, цього тижня обсяг скоротився і становив 774,9 млн доларів.

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НБУ другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти
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