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РНБО попередила про наслідки
за неявку до військкомату...

РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:57

РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

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РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату без поважних причин
R2
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