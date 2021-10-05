Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.
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РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату без поважних причин
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:57
РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату...
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Дивися повний текст
РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату без поважних причин
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