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Витяг про місце проживання
можна отримати через «Дію»...

Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:19

Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію»...

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу «Дія».

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Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію» (інструкція)
R2
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