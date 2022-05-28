На період дії воєнного стану українці можуть працювати до 12 годин на день. За яких умов.
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Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливо
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Додано: Нед 12 чер, 2022 19:04
Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин:...
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Дивися повний текст
Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливо
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:04
Вот твари. Вместо того чтоб поддерживать, людей заставляют впахивать на олигархов
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