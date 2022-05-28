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Робочий день в українців може
збільшитись до 12 годин:...

Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:04

Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин:...

Пропонуємо до обговорення:
На період дії воєнного стану українці можуть працювати до 12 годин на день. За яких умов.

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Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливо
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:04

Вот твари. Вместо того чтоб поддерживать, людей заставляют впахивать на олигархов
alex7gk
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