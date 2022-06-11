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Україні потрібні «робочі руки»:
скільки платять фахівцям...

Україні потрібні «робочі руки»: скільки платять фахівцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:10

Україні потрібні «робочі руки»: скільки платять фахівцям...

Пропонуємо до обговорення:
Попит на робітничі спеціальності стає все більше відчутним на сучасному українському ринку праці.

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Україні потрібні «робочі руки»: скільки платять фахівцям робітничих професій
R2
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