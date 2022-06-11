Про це повідомляє VisitUkraine.today.
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Українці можуть отримати ще виплати: хто і як може отримати 6660 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 чер, 2022 12:56
Українці можуть отримати ще виплати: хто і як може...
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Дивися повний текст
Українці можуть отримати ще виплати: хто і як може отримати 6660 грн
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