RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці можуть отримати
ще виплати: хто і як може...

Українці можуть отримати ще виплати: хто і як може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:56

Українці можуть отримати ще виплати: хто і як може...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє VisitUkraine.today.

Дивися повний текст
Українці можуть отримати ще виплати: хто і як може отримати 6660 грн
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97945
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:56

вот это я понимаю

уже не шифруются даже
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3950
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин:...
R2 » Нед 12 чер, 2022 19:04
0 95
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 чер, 2022 19:04
R2
Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може...
R2 » Суб 11 чер, 2022 20:06
3 490
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 чер, 2022 11:52
greenback1996
Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію»...
R2 » Суб 11 чер, 2022 20:39
1 158
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 20:39
Arbitr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (903)
13.06.2022 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.