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Попит і пропозиція не збалансовані:
в НБУ не готові...

Попит і пропозиція не збалансовані: в НБУ не готові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:02

Попит і пропозиція не збалансовані: в НБУ не готові...

Пропонуємо до обговорення:
У НБУ вважають, що відновлення української економіки вирішить й інші проблеми, у тому числі зі стрибками курсу долара

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Попит і пропозиція не збалансовані: в НБУ не готові прогнозувати курс валют після війни
R2
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