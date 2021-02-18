У НБУ вважають, що відновлення української економіки вирішить й інші проблеми, у тому числі зі стрибками курсу долара
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Попит і пропозиція не збалансовані: в НБУ не готові прогнозувати курс валют після війни
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:02
Попит і пропозиція не збалансовані: в НБУ не готові...
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Дивися повний текст
Попит і пропозиція не збалансовані: в НБУ не готові прогнозувати курс валют після війни
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