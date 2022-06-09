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Чи потрібно сплачувати внески ОСББ під час воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 чер, 2022 09:37
Пропонуємо до обговорення:
У багатьох мешканців багатоквартирних будинків, які були вимушені залишити свої домівки, тікаючи від небезпеки російської агресії, зараз виникає непорозуміння з ОСББ у питаннях сплати внесків.
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R2
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Додано: Вів 14 чер, 2022 09:37
Чудны дела твои Господи!
Особенно на фоне космических зарплат управляющих и главбухов осмд..
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straponesa
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