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86% українців, що поїхали,
планують повернутися додому —...

86% українців, що поїхали, планують повернутися додому —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:01

86% українців, що поїхали, планують повернутися додому —...

Пропонуємо до обговорення:
Work.ua провів опитування серед українських переселенців про їхні успіхи у пошуку роботи за кордоном та подальші плани.

Дивися повний текст
86% українців, що поїхали, планують повернутися додому — опитування (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:01

Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:04

  antey1969 написав:Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.

А какая по вашему должна быть цифра? Больше или меньше 86?
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:06

  antey1969 написав:Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.

сестра жены из главбуха переквалифицировалась в уборщицу за 10 евро в час и сказала, что ей пох, останется
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:15

  Примат написав:
  antey1969 написав:Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.

А какая по вашему должна быть цифра? Больше или меньше 86?

Она должна быть правдоподобной как минимум. Сотни тысяч разрушенного жилья, уничтожены крупные предприятия. Догадайтесь сами.
antey1969
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