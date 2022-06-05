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86% українців, що поїхали,
планують повернутися додому —...

86% українців, що поїхали, планують повернутися додому —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:01

86% українців, що поїхали, планують повернутися додому —...

Пропонуємо до обговорення:
Work.ua провів опитування серед українських переселенців про їхні успіхи у пошуку роботи за кордоном та подальші плани.

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86% українців, що поїхали, планують повернутися додому — опитування (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:01

Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:04

  antey1969 написав:Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.

А какая по вашему должна быть цифра? Больше или меньше 86?
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:06

  antey1969 написав:Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.

сестра жены из главбуха переквалифицировалась в уборщицу за 10 евро в час и сказала, что останется
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:15

  Примат написав:
  antey1969 написав:Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.

А какая по вашему должна быть цифра? Больше или меньше 86?

Она должна быть правдоподобной как минимум. Сотни тысяч разрушенного жилья, уничтожены крупные предприятия. Догадайтесь сами.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:12

  antey1969 написав:
  Примат написав:
  antey1969 написав:Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.

А какая по вашему должна быть цифра? Больше или меньше 86?

Она должна быть правдоподобной как минимум. Сотни тысяч разрушенного жилья, уничтожены крупные предприятия. Догадайтесь сами.

Что у вас там в голове я догадаться не могу. Из знакомых, неважно местные или из тех, кто остался без ничего, никто не остался за бугром без знания языка мыть посуду. А те, кто вынужденно остались, боятся за детей и там находятся, работают на одной работе, но делят работу на два, три человека, так как один человек не может выдержать нагрузку.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:54

  Примат написав:
  antey1969 написав:Она должна быть правдоподобной как минимум. Сотни тысяч разрушенного жилья, уничтожены крупные предприятия. Догадайтесь сами.

Что у вас там в голове я догадаться не могу. Из знакомых, неважно местные или из тех, кто остался без ничего, никто не остался за бугром без знания языка мыть посуду. А те, кто вынужденно остались, боятся за детей и там находятся, работают на одной работе, но делят работу на два, три человека, так как один человек не может выдержать нагрузку.


Ті, що виїхали та сидять там за власний кошт без пошуку роботи – повернуться всі, якщо їх майно та/або бізнес вціліють.
Не повернуться всі:
- жителі окупованих територій, які знайшли роботу за кордоном;
- жителі не окупованих територій, які знайшли роботу за кордоном, але втратили майно та/або роботу в Україні.
Повернуться всі:
- хто не знайшли роботу та не хочуть оформити статус біженця;
- хто не зміг асимілюватися мовно, культурно, кліматично тощо в іншій країні;
- жінки з дітьми до чоловіків, які не можуть/не хочуть їхати за кордон.
Решта народу повернуться або ні в залежності від інших обставин.
fler
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