Work.ua провів опитування серед українських переселенців про їхні успіхи у пошуку роботи за кордоном та подальші плани.
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86% українців, що поїхали, планують повернутися додому — опитування (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 12:01
86% українців, що поїхали, планують повернутися додому —...
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86% українців, що поїхали, планують повернутися додому — опитування (інфографіка)
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:01
Пропагандонская лапша.
Хоть бы цифру правдоподобную выдумали, чтобы народ не смеялся.
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:04
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:06
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:15
Она должна быть правдоподобной как минимум. Сотни тысяч разрушенного жилья, уничтожены крупные предприятия. Догадайтесь сами.
Додано: Вів 14 чер, 2022 13:12
Что у вас там в голове я догадаться не могу. Из знакомых, неважно местные или из тех, кто остался без ничего, никто не остался за бугром без знания языка мыть посуду. А те, кто вынужденно остались, боятся за детей и там находятся, работают на одной работе, но делят работу на два, три человека, так как один человек не может выдержать нагрузку.
Додано: Вів 14 чер, 2022 13:54
Ті, що виїхали та сидять там за власний кошт без пошуку роботи – повернуться всі, якщо їх майно та/або бізнес вціліють.
Не повернуться всі:
- жителі окупованих територій, які знайшли роботу за кордоном;
- жителі не окупованих територій, які знайшли роботу за кордоном, але втратили майно та/або роботу в Україні.
Повернуться всі:
- хто не знайшли роботу та не хочуть оформити статус біженця;
- хто не зміг асимілюватися мовно, культурно, кліматично тощо в іншій країні;
- жінки з дітьми до чоловіків, які не можуть/не хочуть їхати за кордон.
Решта народу повернуться або ні в залежності від інших обставин.
Додано: Чет 16 чер, 2022 16:00
Тобто у опитуванні прийняли участь десь 360 людей, які не знашли роботи, і за цими данними збудована оця уся аналітика? За міжнародною статистики не менш 30% вже не повернуться. А у нас ця цифра буде ще більше.
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