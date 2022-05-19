У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
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У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:19
У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни
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