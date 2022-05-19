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У Раді пропонують дозволити
НБУ друкувати гривню без...

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:19

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

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У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни
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печать без ограничений ... путь к карточкам..
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Путь в никуда. Когда Гетьманцева уволят? Его предложения нам всем очень дорого обходятся.
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100 миллионов - я себе еще нарисую (Свадьба в Малиновке)
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Таваріщ Г - виблюдок і схемщик зі стажем, з такими уродами при владі цій країні ніхрена доброго не світить.
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Да уж...
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