У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
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У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:19
У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без...
Пропонуємо до обговорення:
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У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни
Додано: Сер 15 чер, 2022 13:52
Путь в никуда. Когда Гетьманцева уволят? Его предложения нам всем очень дорого обходятся.
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:16
100 миллионов - я себе еще нарисую (Свадьба в Малиновке)
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:19
Таваріщ Г - виблюдок і схемщик зі стажем, з такими уродами при владі цій країні ніхрена доброго не світить.
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