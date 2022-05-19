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У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 чер, 2022 10:47
R2 я думал НБУ и так ответственен за "печать" и печатает сколько нужно, в связке с минфином.
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Ромасик
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Додано: Чет 16 чер, 2022 11:05
vetalok написав:
Вы главное доход тех ребят, что на передовой, к доллару привяжите, и печатайте сколько хотите
тогда уже открыть валютные текущие счета на карты и туда заливать прямыми трансферами Минфина США. Чтобы по дороге не терялись как оно часто бывает. Тогда влияние зарплат военных на обменный курс уйдет
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