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У Раді пропонують дозволити
НБУ друкувати гривню без...

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:47

R2 я думал НБУ и так ответственен за "печать" и печатает сколько нужно, в связке с минфином.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:05

  vetalok написав:Вы главное доход тех ребят, что на передовой, к доллару привяжите, и печатайте сколько хотите

тогда уже открыть валютные текущие счета на карты и туда заливать прямыми трансферами Минфина США. Чтобы по дороге не терялись как оно часто бывает. Тогда влияние зарплат военных на обменный курс уйдет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 22:45

Это вызовет огромную инфляцию. Гетманцеву пора идти в институт и выучить основы экономики. А не подавать такие гениальные законопроекты
priem_metalla86
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