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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Сер 15 чер, 2022 13:13 Благодійність у криптовалюті в Україні Спеціалісти компанії “Правова допомога” коментують ситуацію щодо створення сьогодні благодійних фондів, які не лише зможуть одразу розпочати свою діяльність в Україні, а ще й приймати на рахунок благодійні пожертвування у криптовалюті.

Справа в тому, що сьогодні криптовалюта стає способом швидше і простіше переказати великі суми грошей адресату. Залишається лише питання її виведення та легальності таких перекладів.

По-перше, отримати благодійний внесок в Україні у крипті справді можна. Криптовалюту в Україні сьогодні легалізовано. Найскладніше – це конвертація криптовалюти у звичайну валюту. За словами першопрохідців, з Bitcoin та Ethereum простіше. З менш відомими поки що це може бути проблематично.

На даний момент, якщо говорити про можливість прийняття криптовалюти саме для благодійних потреб, ми пропонуємо кілька схем, одна з яких – це закріплення за криптогаманцями кількох відповідальних осіб, які контролюють надходження та розподіляють їх між волонтерами, конвертуючи криптовалюту у звичні для всіх гроші, скидаючи їм на картки.

Це що стосується самого отримання та конвертування криптовалюти. Проте її ще потрібно завести на рахунки благодійного фонду.

В умовах воєнного стану не поширюються законодавчі вимоги до отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги. Таким чином, головна особливість – максимальна простота, щоб на благо і без зловживань.

Проте все ж таки хотілося б убезпечити від нецільового використання раніше отриманих грантів. Якщо ви раніше отримали певну суму на розвиток театральної діяльності, наприклад, зараз хочете запозичувати звідти на підтримку армії, а потім закласти – не факт, що такі добрі наміри все ж таки будуть розцінені як законні.

Тобто ви маєте впевнитися, що цілі та напрями фонду, які закріплені в його установчих документах співпадають з тією діяльністю, яку ви збирається вести сьогодні, та з цільовим призначенням перерозподілу коштів.

Важливо! Адмінвитрати благодійної організації не можуть перевищувати 20% доходу організації у поточному році. Правова Допомога Повідомлень: 6 З нами з: 12.04.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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