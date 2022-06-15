Благодійність у криптовалюті в Україні

Спеціалісти компанії “Правова допомога” коментують ситуацію щодо створення сьогодні благодійних фондів, які не лише зможуть одразу розпочати свою діяльність в Україні, а ще й приймати на рахунок благодійні пожертвування у криптовалюті.
Справа в тому, що сьогодні криптовалюта стає способом швидше і простіше переказати великі суми грошей адресату. Залишається лише питання її виведення та легальності таких перекладів.
По-перше, отримати благодійний внесок в Україні у крипті справді можна. Криптовалюту в Україні сьогодні легалізовано. Найскладніше – це конвертація криптовалюти у звичайну валюту. За словами першопрохідців, з Bitcoin та Ethereum простіше. З менш відомими поки що це може бути проблематично.
На даний момент, якщо говорити про можливість прийняття криптовалюти саме для благодійних потреб, ми пропонуємо кілька схем, одна з яких – це закріплення за криптогаманцями кількох відповідальних осіб, які контролюють надходження та розподіляють їх між волонтерами, конвертуючи криптовалюту у звичні для всіх гроші, скидаючи їм на картки.
Це що стосується самого отримання та конвертування криптовалюти. Проте її ще потрібно завести на рахунки благодійного фонду.
В умовах воєнного стану не поширюються законодавчі вимоги до отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги. Таким чином, головна особливість – максимальна простота, щоб на благо і без зловживань.
Проте все ж таки хотілося б убезпечити від нецільового використання раніше отриманих грантів. Якщо ви раніше отримали певну суму на розвиток театральної діяльності, наприклад, зараз хочете запозичувати звідти на підтримку армії, а потім закласти – не факт, що такі добрі наміри все ж таки будуть розцінені як законні.
Тобто ви маєте впевнитися, що цілі та напрями фонду, які закріплені в його установчих документах співпадають з тією діяльністю, яку ви збирається вести сьогодні, та з цільовим призначенням перерозподілу коштів.
Важливо! Адмінвитрати благодійної організації не можуть перевищувати 20% доходу організації у поточному році.