Обещали, что повышения коммуналки не будет. Они и не повышают, просто придумывают новый платеж .
И непонятно - почему плата берется за метраж, ведь полотенцесушитель в каждой квартире один.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:26
В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ
Ссылка на статью:
Обещали, что повышения коммуналки не будет. Они и не повышают, просто придумывают новый платеж .
И непонятно - почему плата берется за метраж, ведь полотенцесушитель в каждой квартире один.
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