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В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА
КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ

В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:26

В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ

Ссылка на статью: https://www.5.ua/ru/kyev/v-kyeve-v-plat ... 79947.html

Обещали, что повышения коммуналки не будет. Они и не повышают, просто придумывают новый платеж :).
И непонятно - почему плата берется за метраж, ведь полотенцесушитель в каждой квартире один.
Hella
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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