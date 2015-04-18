В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ
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Обещали, что повышения коммуналки не будет. Они и не повышают, просто придумывают новый платеж . И непонятно - почему плата берется за метраж, ведь полотенцесушитель в каждой квартире один. З.Ы. Похоже, сумма за весь год, хотя изменения в методику внесли в декабре 21-го года.
В Киевской городской госадминистрации объяснили, что это за новая услуга и кто должен за нее платить.
Такой же маразм утверждали когда-то в Газзбуте, по домовым счетчикам, когда они дописывали кубы. Кто-то эти кубы "взял", точнее кому-то они их уже "продали". Но они привыкли считать прибыль несколько раз из кармана пересичного. Как говорят вундеркинды тутка "европейские ценности", но в реалии это "стойло".