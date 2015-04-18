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В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА
КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ

В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:26

В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ

Ссылка на статью: https://www.5.ua/ru/kyev/v-kyeve-v-plat ... 79947.html

Обещали, что повышения коммуналки не будет. Они и не повышают, просто придумывают новый платеж :).
И непонятно - почему плата берется за метраж, ведь полотенцесушитель в каждой квартире один.
З.Ы. Похоже, сумма за весь год, хотя изменения в методику внесли в декабре 21-го года.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:58

Re: В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ

Головне, що цю абонплату нараховують навіть, коли вимикають гарячу воду на все літо
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:20

Re: В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ

В Киевской городской госадминистрации объяснили, что это за новая услуга и кто должен за нее платить.

Такой же маразм утверждали когда-то в Газзбуте, по домовым счетчикам, когда они дописывали кубы. Кто-то эти кубы "взял", точнее кому-то они их уже "продали". Но они привыкли считать прибыль несколько раз из кармана пересичного.
Как говорят вундеркинды тутка "европейские ценности", но в реалии это "стойло".
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:46

Re: В КИЕВЕ В ПЛАТЕЖКАХ ЗА КОММУНАЛКУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СТАТЬЯ

  Hella написав:Похоже, сумма за весь год, хотя изменения в методику внесли в декабре 21-го года.
Второй раз уже ФСГ(функц.систем г/в) ,где ФСО(отопл),с мая появилось в платежках,будет ежемесячно Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:47

  GALeon написав:Головне, що цю абонплату нараховують навіть, коли вимикають гарячу воду на все літо

чтобы труба не окислялась без гарячей воды кислородом-за эти гроши и будут гонять холодную воду по трубе.У воров всё честно.
Мизантрóп
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