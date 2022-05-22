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Якір для стабілізації:
у НБУ розповіли, коли...

Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:04

Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли...

Пропонуємо до обговорення:
Фіксовані курси валют діють в Україні від початку російського вторгнення.

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Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли «відпустять» курс
R2
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