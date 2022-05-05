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Доведеться скорочувати витрати: Гетманцев визнав,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 чер, 2022 20:16
Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит бюджету України щомісяця становить 5 млрд. доларів. І якщо таку суму не вдасться залучити від міжнародних партнерів, доведеться знижувати витрати. При цьому потенціалу підвищення податку зараз немає.
Дивися повний текст Доведеться скорочувати витрати: Гетманцев визнав, що Україна не має потенціалу для підвищення податків
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