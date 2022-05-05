RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Доведеться скорочувати
витрати: Гетманцев визнав,...

Доведеться скорочувати витрати: Гетманцев визнав,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:16

Доведеться скорочувати витрати: Гетманцев визнав,...

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит бюджету України щомісяця становить 5 млрд. доларів. І якщо таку суму не вдасться залучити від міжнародних партнерів, доведеться знижувати витрати. При цьому потенціалу підвищення податку зараз немає.

Дивися повний текст
Доведеться скорочувати витрати: Гетманцев визнав, що Україна не має потенціалу для підвищення податків
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97966
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев: митники продають місця в чергах на...
R2 » П'ят 20 тра, 2022 00:28
2 331
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 тра, 2022 18:13
0633706993
В Україні змінять частину податків: Гетманцев розповів,...
R2 » Чет 19 тра, 2022 08:53
2 398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 тра, 2022 12:01
6333280
Гетманцев розповів, скільки недоотримує український бюджет
R2 » Чет 05 тра, 2022 10:42
3 508
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 тра, 2022 05:49
danger1211

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3191)
15.06.2022 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.