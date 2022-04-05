Меблевий гігант IKEA продає свої чотири заводи в росії та скорочує штат працівників, компанія "не бачить можливості відновити продажі в осяжному майбутньому".
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IKEA продає свої заводи в рф та скорочує працівників
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Додано: Чет 16 чер, 2022 11:32
IKEA продає свої заводи в рф та скорочує працівників
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Дивися повний текст
IKEA продає свої заводи в рф та скорочує працівників
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