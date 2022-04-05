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IKEA продає свої заводи в
рф та скорочує працівників

IKEA продає свої заводи в рф та скорочує працівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:32

IKEA продає свої заводи в рф та скорочує працівників

Пропонуємо до обговорення:
Меблевий гігант IKEA продає свої чотири заводи в росії та скорочує штат працівників, компанія "не бачить можливості відновити продажі в осяжному майбутньому".

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IKEA продає свої заводи в рф та скорочує працівників
R2
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а в Україні коли відновить діяльність?
folker
 
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Да и в Украине они тоже закрылись.
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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