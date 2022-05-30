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Виплати до 33 тисяч гривень:
ЮНІСЕФ розширив коло сімей,...

Виплати до 33 тисяч гривень: ЮНІСЕФ розширив коло сімей,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:32

Виплати до 33 тисяч гривень: ЮНІСЕФ розширив коло сімей,...

Пропонуємо до обговорення:
Українські родини з дітьми, що постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, наряду з державною допомогою можуть отримати додаткові виплати до 33 тисяч гривень від фонду ЮНІСЕФ.

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Виплати до 33 тисяч гривень: ЮНІСЕФ розширив коло сімей, які можуть отримати грошову допомогу
R2
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