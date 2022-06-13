Про це повідомив директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.
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Чи їдуть українці на відпочинок під час війни: ситуація на туристичному ринку
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 02:18
Чи їдуть українці на відпочинок під час війни: ситуація...
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Дивися повний текст
Чи їдуть українці на відпочинок під час війни: ситуація на туристичному ринку
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