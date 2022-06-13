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Чи їдуть українці на відпочинок
під час війни: ситуація...

Чи їдуть українці на відпочинок під час війни: ситуація...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 02:18

Чи їдуть українці на відпочинок під час війни: ситуація...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

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Чи їдуть українці на відпочинок під час війни: ситуація на туристичному ринку
R2
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