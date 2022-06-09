Українська компанія Evoltech та брокер ICU оголосили про запуск «першого криптобонду» UA Crypto Bond (UACB), який дозволить інвестувати в облігації уряду України.
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В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:08
В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями
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В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:08
"Ценная" статья. Ни ссылки где регистрироваться (а это, как оказалось, абсолютно отдельная история от trade.online.icu, где обычно облигации через ICU покупались). Ни какой-то информации про доходность. Ну ладно, нагуглил я
Ну ладно, попробовал хоть кошелёк зарегистрировать. Вдруг унутре ещё что-то пояснят. Приняло почту, пароль и сказало, что дальше не пустит, пока не подтвержу регистрацию через ссылку, которая придёт на почту. Уже с полчаса, как ссылки не видать. Видимо, раньше окончания войны не ждать :)
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