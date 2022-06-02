Складно зважитися на покупку квартири під час війни. Однак якщо така потреба є, а гроші відкладені – зараз може бути вигідний момент для угоди.
Дивися повний текст
Що відбувається з ринком житла в Києві: на які квартири зросте попит
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:24
Що відбувається з ринком житла в Києві: на які квартири...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Що відбувається з ринком житла в Києві: на які квартири зросте попит
|