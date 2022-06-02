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Що відбувається з ринком житла
в Києві: на які квартири...

Що відбувається з ринком житла в Києві: на які квартири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:24

Що відбувається з ринком житла в Києві: на які квартири...

Пропонуємо до обговорення:
Складно зважитися на покупку квартири під час війни. Однак якщо така потреба є, а гроші відкладені – зараз може бути вигідний момент для угоди.

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Що відбувається з ринком житла в Києві: на які квартири зросте попит
R2
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