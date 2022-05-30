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Зеленський підписав закон про штрафи за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:26
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон (проект № 6051), який встановлює штрафи за переміщення через кордон незадекларованих товарів та іноземної валюти.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про штрафи за порушення вивезення валюти за кордон
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