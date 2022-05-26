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Україна отримала перший транш
МВФ: на що витратить...

Україна отримала перший транш МВФ: на що витратить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:05

Україна отримала перший транш МВФ: на що витратить...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінфіну.

Дивися повний текст
Україна отримала перший транш МВФ: на що витратить 1 млрд канадських доларів
R2
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