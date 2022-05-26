Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінфіну.
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Україна отримала перший транш МВФ: на що витратить 1 млрд канадських доларів
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:05
Україна отримала перший транш МВФ: на що витратить...
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Дивися повний текст
Україна отримала перший транш МВФ: на що витратить 1 млрд канадських доларів
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