На найбільше збільшення можуть розраховувати ті українці, які і зараз отримують максимальні виплати.
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Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:21
Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
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Дивися повний текст
Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
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