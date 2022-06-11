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Кому підвищать пенсії
до 20 тисяч гривень

Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:21

Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
На найбільше збільшення можуть розраховувати ті українці, які і зараз отримують максимальні виплати.

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Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
R2
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